Thierry Breton, ex-commissaire européen, se retrouve aujourd’hui persona non grata aux États-Unis

©

PAS D’AMERIQUE POUR THIERRY BRETON

25 décembre 2025

Souveraineté vs liberté d’expression : le match (très) nul dans lequel Etats-Unis ET Europe se prennent tout autant les pieds dans le tapis

Si priver Thierry Breton de visa d’entrée aux États-Unis pour avoir voulu faire respecter le droit européen est un acte d’hostilité difficilement justifiable entre alliés, l’encadrement de la liberté d’expression promu par l’ancien commissaire européen n’est pas franchement plus acceptable dans un environnement démocratique.

Thibault Mercier et Alain Destexhe

Thibault Mercier

Thibault Mercier est avocat et co-fondateur du Cercle Droit & Liberté.

Alain Destexhe

Alain Destexhe est directeur de recherche au CNRS et membre de l’unité de neurosciences intégratives et computationnelles (UNIC). Il est spécialisé dans les neurosciences et l’étude du cerveau humain.

 

