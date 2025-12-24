©
L'emblème d'État de l'URSS au Musée central d'histoire moderne de Moscou, le 25 novembre 2022. (Image d'illustration)
CACHEZ CES FAITS QUE JE NE SAURAIS VOIR
24 décembre 2025
Ces musées consacrés au crimes du communisme dont les communistes ne veulent pas entendre parler
En Europe de l’Est, les crimes du communisme font l’objet de musées nationaux, installés dans les anciens lieux de la répression, et intégrés au récit historique officiel. À l’Ouest, et notamment en France, ces mêmes musées restent largement méconnus et mettent souvent mal à l’aise une partie de la gauche, qui y voit une lecture idéologique de l’histoire. Une incohérence mémorielle persistante, alors même que les faits documentés dans ces lieux ne sont plus contestés par les historiens.
Pierre Rigoulot est historien et directeur de l'Institut d'histoire sociale.
