RELATIONS FRANCO-ALLEMANDES

24 décembre 2025

Le torchon brûle entre Paris et Berlin mais jusqu’où pourrait aller la colère de Merz ?

Le différend autour de l’utilisation des fonds russes gelés pour financer l’aide à l’Ukraine n’est que le symptôme le plus visible d’une dégradation plus profonde de la relation franco-allemande. L’épisode du sommet de Bruxelles, marqué par l’opposition finale d’Emmanuel Macron à la proposition du chancelier allemand Friedrich Merz, a mis en lumière un renversement des rôles inédit : une Allemagne désormais volontariste et force de proposition, face à une France affaiblie par ses contraintes budgétaires et politiques.