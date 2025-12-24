©
Emmanuel Macron tient une conférence de presse conjointe avec le chancelier allemand Friedrich Merz lors d'un sommet sur la souveraineté technologique de l'Europe, le 18 novembre 2025 sur le campus EUREF à Berlin.
RELATIONS FRANCO-ALLEMANDES
24 décembre 2025
Le torchon brûle entre Paris et Berlin mais jusqu’où pourrait aller la colère de Merz ?
Le différend autour de l’utilisation des fonds russes gelés pour financer l’aide à l’Ukraine n’est que le symptôme le plus visible d’une dégradation plus profonde de la relation franco-allemande. L’épisode du sommet de Bruxelles, marqué par l’opposition finale d’Emmanuel Macron à la proposition du chancelier allemand Friedrich Merz, a mis en lumière un renversement des rôles inédit : une Allemagne désormais volontariste et force de proposition, face à une France affaiblie par ses contraintes budgétaires et politiques.
Henri de Bresson a été chef-adjoint du service France-Europe du Monde. Il est aujourd'hui rédacteur en chef du magazine Paris-Berlin.
