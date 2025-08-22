Politiqueil y a 3 heures
L'été des partis
D’universités d’été en Amfis, à quoi pensent encore les gauches françaises aujourd’hui ?
Congés payés, Sécurité sociale, droits des femmes… la gauche française revendique un patrimoine de conquêtes majeures. Mais lors des universités d’été, de LFI au PS en passant par les écologistes, c’est moins l’héritage qui occupe le terrain que l’incapacité à construire un récit commun. Entre surenchères identitaires, radicalisation du discours et divisions stratégiques, les formations de gauche semblent peiner à renouer avec un projet fédérateur en phase avec les attentes des Français.