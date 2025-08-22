Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
La secrétaire nationale du parti écologiste de gauche français Les Écologistes, Marine Tondelier, prononce un discours lors des Universités d’été du parti à Strasbourg, dans l’est de la France, le 21 août 2025.
La secrétaire nationale du parti écologiste de gauche français Les Écologistes, Marine Tondelier, prononce un discours lors des Universités d’été du parti à Strasbourg, dans l’est de la France, le 21 août 2025. © AFP or licensors
L'été des partis

D’universités d’été en Amfis, à quoi pensent encore les gauches françaises aujourd’hui ?

Congés payés, Sécurité sociale, droits des femmes… la gauche française revendique un patrimoine de conquêtes majeures. Mais lors des universités d’été, de LFI au PS en passant par les écologistes, c’est moins l’héritage qui occupe le terrain que l’incapacité à construire un récit commun. Entre surenchères identitaires, radicalisation du discours et divisions stratégiques, les formations de gauche semblent peiner à renouer avec un projet fédérateur en phase avec les attentes des Français.

avec Philippe d'Iribarne
author imagePhilippe d'Iribarne

Directeur de recherche au CNRS, économiste et anthropologue, Philippe d'Iribarne est l'auteur de nombreux ouvrages touchant aux défis contemporains liés à la mondialisation et à la modernité (multiculturalisme, diversité du monde, immigration, etc.). Il a notamment écrit Islamophobie, intoxication idéologique (2019, Albin Michel) et Le grand déclassement (2022, Albin Michel) ou L'islam devant la démocratie (Gallimard, 2013).

 

D'autres ouvrages publiés : La logique de l'honneur et L'étrangeté française sont devenus des classiques. Philippe d'Iribarne a publié avec Bernard Bourdin La nation : Une ressource d'avenir chez Artège éditions (2022).

