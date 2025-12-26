©
Le président argentin Javier Milei salue la foule lors de la Conférence d'action politique conservatrice (CPAC) à Buenos Aires, le 4 décembre 2024.
VIVA LA LIBERTAD !
26 décembre 2025
Et le pays qui a le plus fait de progrès en 2025 n’est ni la France, ni dirigé par un leader respecté des élites françaises…
L'année 2025 a été mouvementée, avec le président Donald Trump perturbant le commerce mondial et d'horribles conflits. Mais plusieurs pays ont bien navigué dans les eaux agitées. L'un d'eux se démarque particulièrement.
MOTS-CLESArgentine , Javier Milei , libéralisme , débat public , contrôles des prix , dépense publiques
THEMATIQUESEconomie
A PROPOS DES AUTEURS
Pierre Bentata est Maître de conférences à la Faculté de Droit et Science Politique d'Aix Marseille Université.
