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Le centre droit et la droite tiennent, puisqu’on voit que plus de 130 mairies ont été conservées par Les Républicains.
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MUNICIPALES

17 mars 2026

Alliances LR et centre droit : la redoutable cocote-minute de la droite française

Au-delà des équilibres globaux entre blocs politiques, ces municipales de 2026 donnent aussi à voir une grande confusion dans les stratégies d’alliance, qui peut dérouter les électeurs.

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Photo of Jérôme Besnard
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Christophe Boutin Go to Christophe Boutin page , Jérôme Besnard Go to Jérôme Besnard page et Clément Macchi Go to Clément Macchi page

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MOTS-CLES

Les Républicains , LR , droite , centre-droit , RN , rassemblement national , élections , municipales 2026

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Christophe Boutin

Christophe Boutin est un politologue français et professeur de droit public à l’université de Caen-Normandie, il a notamment publié Les grand discours du XXe siècle (Flammarion 2009) et co-dirigé Le dictionnaire du conservatisme (Cerf 2017), le Le dictionnaire des populismes (Cerf 2019) et Le dictionnaire du progressisme (Seuil 2022). Christophe Boutin est membre de la Fondation du Pont-Neuf. 

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Jérôme Besnard

Jérôme Besnard est journaliste, essayiste (La droite imaginaire, 2018) et chargé d’enseignements en droit constitutionnel à l’Université Paris Cité.

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Clément Macchi

Clément Macchi est consultant en stratégie politique et spécialisé dans l’opinion publique. Il est responsable du suivi des études au sein du think-tank Spirales.