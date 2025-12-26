POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Des friteuses à air chaud (air fryers) sont exposées dans un magasin Best Buy le 31 mars 2025 à San Rafael, en Californie.

©

Des friteuses à air chaud (air fryers) sont exposées dans un magasin Best Buy le 31 mars 2025 à San Rafael, en Californie.

ATTENTION DANGER

26 décembre 2025

Pollution intérieure : des friteuses à air chaud aux sèche-cheveux en passant par les grille-pains, nos maisons sont pleines d’appareils électro-ménagers qui émettent des particules ultra fines néfastes pour la santé

Les petits appareils électroménagers tels que les sèche-cheveux, les grille-pain et les friteuses sans huile seraient d'importantes sources de particules ultrafines susceptibles de présenter des risques pour la santé, selon les résultats d’une nouvelle étude sud-coréenne, menée par le professeur Changhyuk Kim de l'Université nationale de Pusan.

Photo of Olivier Blond
Olivier Blond Go to Olivier Blond page

4 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

particules fines , Santé , qualité de l'air , appareils électroménagers , air fryer , grille-pain

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
Olivier Blond image
Olivier Blond

Olivier Blond est conseiller régional, délégué spécial à la santé environnementale et à la lutte contre la pollution de l'air et Président de Bruitparif.

Populaires

1Cette étude qui montre que plus l’IA devient intelligente, moins elle risque de remplacer totalement nos emplois
2Il n’y a qu’un seul pays développé au monde dont la natalité se maintienne : mais quel est donc son secret ?
3Ces musées consacrés au crimes du communisme dont les communistes ne veulent pas entendre parler
4Souveraineté vs liberté d’expression : le match (très) nul dans lequel Etats-Unis ET Europe se prennent tout autant les pieds dans le tapis
5Crise énergétique européenne : et si tout était résolu ?
6République au bord de la crise de nerfs : cette nouvelle France que révèle la tempête autour de la commission sur l’audiovisuel public
7Le torchon brûle entre Paris et Berlin mais jusqu’où pourrait aller la colère de Merz ?