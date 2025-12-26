ATTENTION DANGER

26 décembre 2025

Pollution intérieure : des friteuses à air chaud aux sèche-cheveux en passant par les grille-pains, nos maisons sont pleines d’appareils électro-ménagers qui émettent des particules ultra fines néfastes pour la santé

Les petits appareils électroménagers tels que les sèche-cheveux, les grille-pain et les friteuses sans huile seraient d'importantes sources de particules ultrafines susceptibles de présenter des risques pour la santé, selon les résultats d’une nouvelle étude sud-coréenne, menée par le professeur Changhyuk Kim de l'Université nationale de Pusan.