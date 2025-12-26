©
Le personnel soignant à l'hôpital public de La Timone, le 25 septembre 2020 à Marseille.
26 décembre 2025
Licenciements de soignantes refusant de retirer leur calot en guise de voile à l’hôpital : non-respect de l’hygiène et attaque de la laïcité dans le service public
Une campagne se déchaîne sur le net pour dénoncer comme « islamophobes » des licenciements de femmes voilées qui ne respectent pas la règle de neutralité du service public à l’hôpital. Certaines soignantes remplacent leur voile par un calot qui couvre le moindre cheveu, ne laissant que peu de place au doute quant à la nature religieuse de cette substitution.
Guylain Chevrier est docteur en histoire, enseignant, formateur et consultant. Ancien membre du groupe de réflexion sur la laïcité auprès du Haut conseil à l’intégration. Dernier ouvrage : Laïcité, émancipation et travail social, L’Harmattan, sous la direction de Guylain Chevrier, juillet 2017, 270 pages.
