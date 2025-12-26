POLEMIQUE

26 décembre 2025

Licenciements de soignantes refusant de retirer leur calot en guise de voile à l’hôpital : non-respect de l’hygiène et attaque de la laïcité dans le service public

Une campagne se déchaîne sur le net pour dénoncer comme « islamophobes » des licenciements de femmes voilées qui ne respectent pas la règle de neutralité du service public à l’hôpital. Certaines soignantes remplacent leur voile par un calot qui couvre le moindre cheveu, ne laissant que peu de place au doute quant à la nature religieuse de cette substitution.