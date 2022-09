Pourquoi pleurer la Reine a aussi à voir avec la mémoire de nos proches disparus

Les britanniques rendent un dernier hommage à la reine Elizabeth II, le 15 septembre 2022 à Londres

Le Docteur Christophe Fauré est psychiatre et psychothérapeute, spécialiste de l'accompagnement du deuil, ainsi que des crises du couple et de la transition du Milieu de la Vie. Il exerce actuellement en pratique libérale à Paris.

Atlantico : Le décès d’Elizabeth II a suscité une émotion dans le monde entier. Comment expliquer le deuil d’une personne que l’on ne connaît pas ?

Christophe Fauré : Ce phénomène avec la reine Elizabeth II s’est produit en France avec la mort de Johnny Hallyday. Cela crée un sentiment d’unité. Tous les grands événements liés à la royauté comme le couronnement, les mariages ont suscité une vive émotion. Cela génère un sentiment de communauté et d’appartenance. En tant qu’êtres humains, nous sommes structurés sur le besoin d’avoir une identité la plus claire précise. Lorsqu’un décès comme celui de la reine Elizabeth II survient, cela permet de consolider et de raffermir ce sentiment et de se rassurer. Cela donne l’impression d’appartenir à un groupe. Cela renforce nos émotions. Ce sentiment d’appartenance densifie notre être.

Chaque individu se sent parfois un peu seul dans sa vie même s’il est entouré. Lorsqu’il y a un événement qui génère une peine commune ou une réjouissance commune, cela a tendance à abolir ce sentiment de coupure, de séparation, voire de solitude. Les images des étrangers dans la file d’attente à Buckingham Palace sont assez impressionnantes à ce titre. Ces personnes qui ne se connaissent pas vont se parler, vont se sourire. Elles vont abolir ce sentiment de séparation que l’on ressent douloureusement et subtilement en nous. Un événement comme la mort d’Elizabeth II a un côté fédérateur et fait du bien. Cela contribue à un sentiment de lien et de proximité. Cela est rassurant. La prévisibilité et la régularité du protocole pour les funérailles d’Elizabeth II et dans l’hommage des Britanniques et des étrangers qui se rassemblent à Londres, dans des temps de chaos et d’incertitudes, est quelque chose d’extrêmement rassurant. Cela apporte un sentiment de continuité alors que le monde peut nous paraître fragmenté. Ce deuil et ces émotions pour la Reine ont une fonction rassurante, de cohésion.

L’être humain est inquiet face à l’imprévisibilité. Les cérémonies et l’organisation des funérailles de la Reine ont apporté un sentiment de prévisibilité très sécurisant et rassurant.

Comment le processus de deuil va agir sur le psychisme des gens ? Quelles étapes sont primordiales ?

Le vécu émotionnel du deuil est lié au vécu émotionnel que l’on a avec la personne disparue. On ne peut absolument pas dire qu’il y a un même deuil pour une personne lambda vis-à-vis de la Reine d’Angleterre que si cette même personne perd son petit garçon dans un accident de voiture. La dimension du lien émotionnel est tellement majeure dans la différence que le processus sera vraiment différent. On peut beaucoup moins parler dans un deuil collectif comme celui de la reine Elizabeth II d’un vrai processus de deuil tel qu’on le retrouve pour le deuil d’une personne proche que l’on perd (un conjoint, un enfant, un parent). Dans le processus collectif, il y a en plus très rapidement une substitution avec la personne du Roi Charles III. L’émotion collective du moment sera alors de se réjouir, notamment en vue du grand couronnement.

Tout deuil collectif, comme celui d’Elizabeth II, met en résonance nos propres deuils. Le fait qu’il y ait le décès d’Elizabeth II peut mettre potentiellement en résonance un écho d’autres processus de deuil et d’autres pertes que l’on a connues soi-même.

Il y a une chose centrale dans le processus de deuil lorsque l’on perd quelqu’un de proche. Il faut qu’il y ait d’autres témoins et que l’on puisse voir qu’il y a une certaine reconnaissance dans les yeux d’autrui. Cela est très humain.

Le deuil via un événement collectif va mettre en résonance notre propre peine et nous rappeler le deuil de notre grand-mère par exemple il y a un an ou d’un parent il y a six mois. Il est possible de faire des correspondances avec le cas d’Elizabeth II qui a dû cheminer seule depuis la mort du prince Philip par rapport à nos vies. Il est possible de s’appuyer sur un événement collectif pour le rendre personnel et le rendre vivant pour soi et pour son entourage dans ce besoin de reconnaissance. Cela nous reconnecte à des histoires personnelles et à des deuils familiaux.

Devant la dépouille d’Elizabeth II, les réactions émotionnelles des personnes en larmes sont liées à leurs histoires personnelles familiales. Cela permet de s’interroger sur ce que le décès de la Reine Elizabeth II reflète de notre histoire personnelle et de notre chemin de deuil qui n’est peut-être pas encore parcouru. Il est sans doute important d’ajouter des rituels et des mots à cela.

Depuis sa mort, les télévisions diffusent de nombreux documentaires sur la vie d’Elizabeth II. On ne peut pas s’empêcher en les regardant de s’interroger sur notre propre histoire personnelle et sur notre existence, sur ce que nous avons accompli dans notre vie. C’est pour cela que la mort d’Elizabeth II nous touche autant.

La cicatrisation psychique est plus ou moins longue selon les individus. Comment expliquer ces différences ?

Elle est liée à l’intensité du lien émotionnel que nous avons avec la personne disparue. C’est cela qui va déterminer la durée du processus dans le temps. Un autre paramètre important sera les circonstances du décès. Si par exemple notre compagnon ou notre compagne est décédé(e) d’un cancer et après une longue période où nous avons pu échanger et nous parler, cela est très différent que si la personne en question disparaît soudainement et dans des circonstances traumatiques.

Les circonstances du décès influencent le vécu du deuil et la période d’apaisement. La nature du lien émotionnel est aussi très importante.

Quel destin pour les personnes n’ayant pas pu faire leur deuil ?

Dans un procédé de cicatrisation physique, il y a une intelligence qui ne dépend pas de notre volonté qui se met en place pour cicatriser la plaie. Il s’agit d’un mécanisme de protection naturelle. De même lorsqu’il y a une blessure psychique, par la perte d’un proche, elle met en route automatiquement un processus psychique de cicatrisation psychique que l’on appelle le processus de deuil. Tout comme une cicatrisation va être de plus ou moins bonne qualité, en fonction de comment on prend soin de la plaie, les conséquences pourront être diverses. Pour le deuil, l’interrogation va concerner le fait de savoir s’il reste des points de souffrance ou des choses douloureuses et qui devront être revisitées. Cela va donc concerner la qualité de la cicatrisation de cette blessure plutôt que de savoir si le deuil se fait ou ne se fait pas. Le deuil est un point de fragilité à tout jamais dans une existence. L’enjeu est de savoir comment l’on apprend à exister avec cela.

Comment vit-on le deuil aujourd’hui par rapport à autrefois ? Quelle a été l’évolution du deuil dans le temps ? Comment peut-on l’expliquer ?

Au niveau personnel, si vous êtes Aborigène australien et que vous vous blessez avec une pierre au pied, votre corps va cicatriser exactement de la même manière que si vous étiez en train de faire un jogging à Central Park et que vous vous blessez au pied. Il s’agit d’un processus humain universel qui n’a pas bougé. Comme il n’est pas déterminé par des facteurs culturels, le corps et l’esprit cicatrisent cette plaie physique et psychique. Cela n’a pas bougé depuis des siècles. Les Néandertaliens avaient le même processus de deuil psychique.

Le mode d’expression est en revanche beaucoup plus déterminé par la culture, par la tradition, par le pays où l’on vit, il s’agit de toute la dimension anthropologique du deuil. Cela a considérablement évolué et cette évolution va se poursuivre au fil du temps. Nous sommes actuellement dans une société qui a oublié certaines dimensions et connaissances du deuil. Il y a chez certaines personnes une méconnaissance des étapes du deuil et de son processus. La sagesse ancestrale de mener le deuil s’est dissipée. Les codes vestimentaires et comportementaux liés au deuil ne sont plus totalement respectés de nos jours. Notre société a oublié cette connaissance bénéfique sur le processus de deuil et sur l’accompagnement de la fin de vie. Le savoir apaise.

Philippe Ariès disait dans les « Essais sur l'histoire de la mort en Occident du Moyen Age à nos jours » qu’avant nous affrontions la mort, nous la regardions en face et aujourd’hui nous l’évitons, nous la mettons de côté… On ne veut pas la voir en face. Êtes-vous d'accord avec cette affirmation ?

C’est exact et c’est dommage. Mais le mouvement des soins palliatifs a considérablement fait avancer les choses sur la visibilité de la fin de vie, sur l’idée de prendre soin des proches. Cette vision évolue.