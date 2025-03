Spéculations

Liaison avec Emmanuel Macron ? Golshifteh Farahani dément les rumeurs… tout en jouant avec le feu ?

Ces derniers jours, les déclarations de Golshifteh Farahani, actuellement en pleine promotion de son film Lire Lolita à Téhéran, ont attiré l’attention des médias français. Entre confidences sur l’amour et traits d’humour parfois ambigus, l’actrice iranienne semble naviguer avec une habileté déconcertante au milieu des spéculations sur sa vie privée. Mais que disent vraiment ces propos ? Et pourquoi continuent-ils d’alimenter un certain trouble, malgré ses démentis ?