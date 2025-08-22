REVUE DE PRESSE DES HEBDOS

Marianne voit l’Europe hors-jeu sur l’Ukraine, Le Point la voit revenir; Retailleau hante Brégançon dans L’Express, le créateur de ChatGPT erre sans boussole dans Le Nouvel Obs; Interpol, idiot utile des dictateurs; Les Verts se drapent de vertu islamique

Aussi à la Une de vos hebdos cette semaine : L’Express s’est trouvé un nouveau gourou, qui défend la rationalité : son chroniqueur Gérald Bronner. Le Nouvel Obs fait honneur à celui qu’il avait embarqué en voyage avec Macron : Emmanuel Carrère nous y présente son Kolkhoze, qui mêle réveil de l’impérialisme russe, guerre en Ukraine et histoire de ses ancêtres.