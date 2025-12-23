©
Des enquêteurs travaillent sur le site de l'attentat à la voiture piégée ayant piégé Fanil Sarvarov, chef du département de l'entraînement au sein de l'état-major général, dans le sud de Moscou, le 22 décembre 2025.
GUERRE EN UKRAINE
23 décembre 2025
Ces assassinats de généraux russes qui pourraient bien cacher plus que de simples opérations ukrainiennes
Dans la matinée de ce lundi 22 décembre, le général-lieutenant Fanil Sarvarov est mort dans l’explosion d’une voiture, dans le sud de la capitale russe. Kiev serait en cause, selon le Comité d’enquête russe.
14 min de lecture
THEMATIQUESInternational
Spécialiste de la sécurité aérienne. Ancien aviateur militaire sur aéronefs de patrouille maritime (missions sur Atlantique 2, N262, P3-C, Nimrod, Falcon...). Consultant spécialisé dans l'industrie aéronautique. Responsable et formateur au Centre de Traitement de la Peur de l'Avion (www.peuravion.fr).
Pascal Jouary est journaliste indépendant. Il a publié "Secret défense, le livre noir" aux éditions Max Milo.
Populaires
Spécialiste de la sécurité aérienne. Ancien aviateur militaire sur aéronefs de patrouille maritime (missions sur Atlantique 2, N262, P3-C, Nimrod, Falcon...). Consultant spécialisé dans l'industrie aéronautique. Responsable et formateur au Centre de Traitement de la Peur de l'Avion (www.peuravion.fr).
Pascal Jouary est journaliste indépendant. Il a publié "Secret défense, le livre noir" aux éditions Max Milo.