JUSTICE AVEUGLE ?
24 février 2026
Affaire “Pablo” : mais comment expliquer que victimes ou policiers soient parfois plus lourdement condamnés que des criminels ou des agresseurs ?
Pablo, 20 ans au moment des faits, a été condamné à douze ans de réclusion criminelle par la cour d’assises des mineurs du Val-de-Marne pour avoir tué l’un de ses agresseurs lors d’une tentative de vol de voiture à Thiais (Val-de-Marne). Malgré ses arguments de défense face à deux individus armés d’un couteau, la justice a requalifié les faits en violences volontaires sans intention de donner la mort et n’a pas retenu la légitime défense : il écope d’une lourde peine alors que l’autre agresseur a été condamné à cinq ans, dont trois avec sursis.
Bertrand Saint-Germain est Docteur en droit, essayiste, auteur de (P)rendre les armes ? Essai sur le libre accès aux armes en 2024 aux éditions Le Polémarque et Juridiquement correct, comment ils détournent le Droit, publié aux éditions La Nouvelle Librairie (2023) ainsi que La République des juges contre la Nation: Et comment en sortir (2026).
