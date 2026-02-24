JUSTICE AVEUGLE ?

24 février 2026

Affaire “Pablo” : mais comment expliquer que victimes ou policiers soient parfois plus lourdement condamnés que des criminels ou des agresseurs ?

Pablo, 20 ans au moment des faits, a été condamné à douze ans de réclusion criminelle par la cour d’assises des mineurs du Val-de-Marne pour avoir tué l’un de ses agresseurs lors d’une tentative de vol de voiture à Thiais (Val-de-Marne). Malgré ses arguments de défense face à deux individus armés d’un couteau, la justice a requalifié les faits en violences volontaires sans intention de donner la mort et n’a pas retenu la légitime défense : il écope d’une lourde peine alors que l’autre agresseur a été condamné à cinq ans, dont trois avec sursis.