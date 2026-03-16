SURPRISES SUR PRISE DE 2D TOUR
16 mars 2026
Municipales 2026 : et si tout était plus ouvert qu’il n’y paraît ?
Le principal enseignement que l’on peut tirer de ce premier tour, au niveau des grandes villes et des villes moyennes, concerne la fragmentation des scènes politiques locales.
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THEMATIQUESPolitique
A PROPOS DES AUTEURS
Jean Petaux est politologue, docteur habilité à diriger des recherches en science politique, chercheur associé au think tank SPIRALES INSTITUT
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A PROPOS DES AUTEURS
Jean Petaux est politologue, docteur habilité à diriger des recherches en science politique, chercheur associé au think tank SPIRALES INSTITUT