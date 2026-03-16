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Un citoyen français s'apprête à voter lors des élections municipales (image d'illustration).
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SURPRISES SUR PRISE DE 2D TOUR

16 mars 2026

Municipales 2026 : et si tout était plus ouvert qu’il n’y paraît ?

Le principal enseignement que l’on peut tirer de ce premier tour, au niveau des grandes villes et des villes moyennes, concerne la fragmentation des scènes politiques locales.

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MOTS-CLES

élections , Municipales , résultats , premier tour , second tour , Paris

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Jean Petaux

Jean Petaux est politologue, docteur habilité à diriger des recherches en science politique, chercheur associé au think tank SPIRALES INSTITUT

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