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Une personne brandit une pancarte contre la société Palantir lors d'une manifestation le jour de la fête du travail aux Etats-Unis.
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ANALYSE DE DONNEES

15 mars 2026

Surveillance et Big Tech : et si nous assistions à l’émergence d’un nouveau complexe militaro-industriel pour le 21e siècle ?

Palantir, l’intelligence artificielle, les datacenters et la surveillance algorithmique redessinent-ils le visage du complexe militaro-industriel ? Alors que les géants de la tech deviennent des partenaires incontournables des États dans les domaines du renseignement, de la défense et de la sécurité, la frontière entre innovation privée et puissance publique semble de plus en plus poreuse.

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MOTS-CLES

Palantir , High-tech , données , complexe militaro-industriel , innovation , entreprises , base de données , défense , sécurité , europe , États-Unis , protection , citoyens , éthique , Intelligence Artificielle

THEMATIQUES

Tech & IA
A PROPOS DES AUTEURS
Fabrice Epelboin image
Fabrice Epelboin

Fabrice Epelboin est enseignant à Sciences Po et cofondateur de Yogosha, une startup à la croisée de la sécurité informatique et de l'économie collaborative.

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Emmanuel Goffi

Enseignant en Éthique. Responsable du domaine Éthique, Formation managériale

et Projet professionnel et personnel à l’ISEP – Institut Supérieur d'Électronique de Paris.

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