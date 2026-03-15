ANALYSE DE DONNEES
15 mars 2026
Surveillance et Big Tech : et si nous assistions à l’émergence d’un nouveau complexe militaro-industriel pour le 21e siècle ?
Palantir, l’intelligence artificielle, les datacenters et la surveillance algorithmique redessinent-ils le visage du complexe militaro-industriel ? Alors que les géants de la tech deviennent des partenaires incontournables des États dans les domaines du renseignement, de la défense et de la sécurité, la frontière entre innovation privée et puissance publique semble de plus en plus poreuse.
16 min de lecture
Fabrice Epelboin est enseignant à Sciences Po et cofondateur de Yogosha, une startup à la croisée de la sécurité informatique et de l'économie collaborative.
Enseignant en Éthique. Responsable du domaine Éthique, Formation managériale
et Projet professionnel et personnel à l’ISEP – Institut Supérieur d'Électronique de Paris.
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