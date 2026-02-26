A (RE)DECOUVRIR

26 février 2026

Thomas Sowell, le penseur américain qui permet de comprendre la nature réelle de cet antifascisme piraté par l’extrême-gauche (ET les dérives de la droite anti élites…)

Thomas Sowell, dans son œuvre, décrit une élite convaincue de sa supériorité morale. Dans les discours contemporains, on peut remarquer chez certains antifascistes - et on l’a vu à l’occasion de l’affaire Quentin Deranque - qu’ils se pensent au-dessus de la mêlée, moralement supérieurs à leurs ennemis, les “fascistes”, dont la définition est très large et excède largement le fascisme italien des années 1920.