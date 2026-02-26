POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Des manifestants brandissent un drapeau antifasciste à côté d'une pancarte sur laquelle on peut lire « la racaille est à l'Élysée », à Paris, le 7 septembre 2024.
See image caption
See copyright

A (RE)DECOUVRIR

26 février 2026

Thomas Sowell, le penseur américain qui permet de comprendre la nature réelle de cet antifascisme piraté par l’extrême-gauche (ET les dérives de la droite anti élites…)

Thomas Sowell, dans son œuvre, décrit une élite convaincue de sa supériorité morale. Dans les discours contemporains, on peut remarquer chez certains antifascistes - et on l’a vu à l’occasion de l’affaire Quentin Deranque - qu’ils se pensent au-dessus de la mêlée, moralement supérieurs à leurs ennemis, les “fascistes”, dont la définition est très large et excède largement le fascisme italien des années 1920.

Photo of Frédéric Mas
Frédéric Mas Go to Frédéric Mas page

5 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Thomas Sowell , antifascisme , extreme-gauche , extrême-droite , élites , populisme

THEMATIQUES

Société
A PROPOS DES AUTEURS
Frédéric Mas image
Frédéric Mas

Frédéric Mas est journaliste indépendant, ancien rédacteur en chef de Contrepoints.org. Après des études de droit et de sciences politiques, il a obtenu un doctorat en philosophie politique (Sorbonne-Universités).

Populaires

1« Allez, Lyon Antifa ! Butez-le ! Tuez-le ! » : la Jeune garde passe aux aveux sur la mort de Quentin
2Budget 2026 : ce que ne dit pas la Cour des comptes sur les conséquences de nos dépenses sociales (toujours) en hausse
3Lettre ouverte de Sarah Knafo à Monsieur le Premier ministre sur la présidente-directrice du Louvre
4Affaire “Pablo” : mais comment expliquer que victimes ou policiers soient parfois plus lourdement condamnés que des criminels ou des agresseurs ?
5Nombre de morts à Gaza : le Hamas fait voler en éclat le narratif du génocide à travers ses PROPRES chiffres
6Fascisme/anti-fascisme : ces universitaires qui falsifient ou manipulent l’histoire
7Entre missiles hypersoniques, armées de bots mais enlisement sur le terrain : la Russie est-elle une superpuissance militaire ou un géant aux pieds d’argile ?