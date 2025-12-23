POLITIQUE
La France est un pays généreux : elle permet à une part très importante de la population – les 50 % les plus modestes – d’avoir accès à du revenu redistribué, soit de manière directe, soit de manière indirecte

23 décembre 2025

Transferts sociaux et (supposées) inégalités face à l’impôt : le graphique qui résume la réalité française en un coup d’œil

De nouvelles données relatives à la redistribution des revenus en France en 2022 illustrent comment les Français financent leur “niveau de vie élargi”, c’est-à-dire leur standard de vie, en fonction de leur position dans l’échelle des revenus.

Julien Pillot

impôts , redistribution , inégalités , fiscalité , taxes , transferts sociaux

Economie
Julien Pillot

Docteur en économie de l'Université de Nice (CNRS GREDEG), Julien Pillot est enseignant-chercheur à l'Inseec Grande Ecole. Il dirige également le pôle de valorisation de la recherche de la Faculté du groupe OMNES Education. Il intervient également à l'Université Paris Saclay, ainsi que ponctuellement dans d'autres Universités. Il s'intéresse principalement à l'économie et la régulation de la tech et du numérique, aux stratégies concurrentielles, et à l'évaluation des impacts économiques, sociaux et environnementaux de l'introduction d'une innovation. Son expertise porte principalement sur le secteur de la tech, les industries créatives et culturelles, l'automobile, ainsi que les industries de réseau

