Depuis la crise financière de 2008, la zone euro n’a jamais retrouvé une trajectoire de croissance robuste au sens économique du terme.

CHRONIQUE D’UN NAUFRAGE ANNONCE

22 décembre 2025

L’Europe face à l’un des pires contextes économiques de son histoire : euro au plus haut, naïveté commerciale, productivité relative en chute

L'Europe fait face à une érosion continue de sa capacité à créer de la valeur, à investir, à innover et à se projeter dans l’avenir. La pire période économique depuis 1945 ?

Don Diego De La Vega est universitaire, spécialiste de l'Union européenne et des questions économiques. Il écrit sous pseudonyme car il ne peut engager l’institution pour laquelle il travaille.