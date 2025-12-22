CHRONIQUE D’UN NAUFRAGE ANNONCE

22 décembre 2025

L’Europe face à l’un des pires contextes économiques de son histoire : euro au plus haut, naïveté commerciale, productivité relative en chute

L'Europe fait face à une érosion continue de sa capacité à créer de la valeur, à investir, à innover et à se projeter dans l’avenir. La pire période économique depuis 1945 ?