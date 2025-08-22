Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 9 au 15 août

Franceil y a 5 heures
TikTok. (Image d'illustration) © Drew Angerer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Romance explosive 2.0

Deux influenceuses, une fichée S et des stupéfiants : le drama TikTok qui vire au dossier de criminalité organisée

Ce qui semblait n’être qu’un énième drama d’influenceuses sur TikTok cache en réalité une enquête d’ampleur sur un réseau de trafic de stupéfiants entre Angers et Paris. Au centre du dossier : Clara Bastos da Costa, alias JustPyramid, soupçonnée d’avoir blanchi l’argent du trafic, incarcérée puis rattrapée par une liaison sulfureuse avec une détenue fichée S.

avec Kimberley Bort
