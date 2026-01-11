VIE CONJUGALE

11 janvier 2026

Natalité : derrière le crash démographique, la chute du nombre de couples

La baisse des naissances ne tient pas uniquement à un affaiblissement du désir d’enfant. Elle s’explique aussi par une transformation plus profonde de la vie conjugale : les couples se forment plus tard, se séparent davantage et cohabitent moins durablement. Or, en France, les enfants naissent encore très majoritairement au sein de couples stables et co-résidents. Derrière le crash démographique, c’est donc aussi la raréfaction du cadre conjugal qui pèse sur la natalité.