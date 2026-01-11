POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Un couple de jeunes mariés s'embrasse le 14 avril 2014 sur la place du Trocadéro à Paris.

©

Un couple de jeunes mariés s'embrasse le 14 avril 2014 sur la place du Trocadéro à Paris.

VIE CONJUGALE

11 janvier 2026

Natalité : derrière le crash démographique, la chute du nombre de couples

La baisse des naissances ne tient pas uniquement à un affaiblissement du désir d’enfant. Elle s’explique aussi par une transformation plus profonde de la vie conjugale : les couples se forment plus tard, se séparent davantage et cohabitent moins durablement. Or, en France, les enfants naissent encore très majoritairement au sein de couples stables et co-résidents. Derrière le crash démographique, c’est donc aussi la raréfaction du cadre conjugal qui pèse sur la natalité.

Photo of Laurent Toulemon
Laurent Toulemon Go to Laurent Toulemon page

4 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Laurent Toulemon image
Laurent Toulemon

Laurent Toulemon est chercheur à l'Institut national d'études démographiques (INED) et responsable de l'unité de recherche "Fécondité, famille, sexualité" du même institut. Ses domaines de recherche portent notamment sur l'étude des structures familiales en France.

Populaires

1Milei sabords ! En Argentine, la farce économique se rapproche du succès
2BP et Shell se retirent du marché des énergies renouvelables après y avoir perdu des milliards et voilà ce que ça révèle des discours officiels sur la transition énergétique
3Petit rappel (à l’attention des Insoumis distraits & de Gabriel Zucman) sur les recettes économiques ayant mené un Venezuela assis sur des milliards à la ruine économique
4Pourquoi la chute du régime iranien pourrait avoir une résonance au moins égale à celle du mur de Berlin
5À la Russie la guerre hybride, à la Chine la guerre invisible (et voilà pourquoi Donald Trump est sans doute celui qui l’a le mieux compris)
6Matthieu Pigasse, « Bolloré de gauche » et agent commercial de BYD
7Hugh Jackman pense remariage, Madonna se bambolise; Olympia de Grèce bat Charlène de Monaco, Melinda Gates obtient 3 PIB de la Zambie pour son divorce, Nicky Hilton se privatise une rame, Mickey Rourke est sdf; la fille d’Elon Musk se dévêt pour Rihanna