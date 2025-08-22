Classement liberté économique

La France 63e au classement mondial des libertés économiques… et voilà à quoi nous le devons

La dernière édition de l’indice de liberté économique publié par la Heritage Foundation place la France à la 63e position mondiale. Si l’État de droit ou l’ouverture des marchés obtiennent de bons scores, ce sont surtout les dépenses publiques — jugées excessives — et le poids de la réglementation qui tirent la note vers le bas. Un classement qui reflète autant la réalité française que la grille de lecture idéologique du think tank américain.