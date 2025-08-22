Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
France
La France 63e au classement mondial des libertés économiques… et voilà à quoi nous le devons

La dernière édition de l’indice de liberté économique publié par la Heritage Foundation place la France à la 63e position mondiale. Si l’État de droit ou l’ouverture des marchés obtiennent de bons scores, ce sont surtout les dépenses publiques — jugées excessives — et le poids de la réglementation qui tirent la note vers le bas. Un classement qui reflète autant la réalité française que la grille de lecture idéologique du think tank américain.

avec Alexandre Delaigue
author imageAlexandre Delaigue

Alexandre Delaigue est professeur d'économie à l'université de Lille. Il est le co-auteur avec Stéphane Ménia des livres Nos phobies économiques et Sexe, drogue... et économie : pas de sujet tabou pour les économistes (parus chez Pearson). Son site : econoclaste.net

