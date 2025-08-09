La fille secrète de Freddy Mercury balance tout, les fils Beckham s’entre-bazookisent; Kate Moss glousse chez les nudistes, Pamela Anderson & Liam Neeson pépé-mémérisent; Marlène Schiappa fête ses kilos de grossesse, Rihanna met les siens en congés

Peopleil y a 5 heures
Revue de Presse People
Freddie Mercury voit surgir une « fille secrète », Charles III défile en kilt, les Beckham s’écharpent à Saint-Tropez et Kate Moss s’amuse sur une plage nudiste. Pendant que Pamela Anderson jardine avec Liam Neeson, Rihanna annonce un bébé, Marlène Schiappa se marie en Sicile et Laeticia Hallyday défend Joy. L’été 2025, c’est glamour, clashs et révélations à la pelle.