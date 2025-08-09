Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
mail icon
reserche
mail icon
facebook logox logolinkedin logoflux logo
best of png

BEST OF

Best-Of du 26 juillet au 1 août

Peopleil y a 5 heures
Closer, Public et Gala.
Closer, Public et Gala.
Revue de Presse People

La fille secrète de Freddy Mercury balance tout, les fils Beckham s’entre-bazookisent; Kate Moss glousse chez les nudistes, Pamela Anderson & Liam Neeson pépé-mémérisent; Marlène Schiappa fête ses kilos de grossesse, Rihanna met les siens en congés

Freddie Mercury voit surgir une « fille secrète », Charles III défile en kilt, les Beckham s’écharpent à Saint-Tropez et Kate Moss s’amuse sur une plage nudiste. Pendant que Pamela Anderson jardine avec Liam Neeson, Rihanna annonce un bébé, Marlène Schiappa se marie en Sicile et Laeticia Hallyday défend Joy. L’été 2025, c’est glamour, clashs et révélations à la pelle.

avec Kimberley Bort
author imageKimberley Bort

Kimberley Bort est analyste indépendante et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée. Elle développe Mobstars Stories, une plateforme de vulgarisation sur les réseaux sociaux qui propose des clés de compréhension sur la criminalité organisée à travers explications, récits, entretiens et autres formats pédagogiques. Journaliste pour Atlantico, en parallèle elle écrit également pour CrimOrg.com aux côtés du criminologue Stéphane Quéré, où elle décrypte les logiques criminelles contemporaines. Passionnée et engagée, elle est l’autrice d’un ouvrage à paraître sur les liens entre réseaux sociaux, pop culture et criminalité organisée. Elle partage sa vie entre la France et la Sicile, portée par une passion pour ces zones grises où s'entrelacent culture, criminalité et représentations.

Voir la bio »

La fille secrète de Freddy Mercury balance tout, les fils Beckham s’entre-bazookisent; Kate Moss glousse chez les nudistes, Pamela Anderson & Liam Neeson pépé-mémérisent; Marlène Schiappa fête ses kilos de grossesse, Rihanna met les siens en congés

Le sujet vous intéresse ?

Mots-Clés