Réseau électrique. (Image d'illustration)
L’AUTRE FACTURE DE LA TRANSITION ENERGETIQUE
27 décembre 2025
Réseaux électriques : ce fiasco que l’Europe risque encore d’aggraver
Derrière le plan européen de modernisation des réseaux électriques, une impasse technique et économique majeure se dessine. Pour Samuel Furfari, l’Europe tente de forcer un modèle énergétique incohérent, au prix d’investissements colossaux et d’une explosion future des factures.
7 min de lecture
Samuel Furfari est professeur en géopolitique de l’énergie depuis 20 ans, docteur en Sciences appliquées (ULB), ingénieur polytechnicien (ULB). Il a été durant trente-six ans haut fonctionnaire à la Direction générale de l'énergie de la Commission européenne. Auteur de 18 livres.
