Réseau électrique. (Image d'illustration)

L’AUTRE FACTURE DE LA TRANSITION ENERGETIQUE

27 décembre 2025

Réseaux électriques : ce fiasco que l’Europe risque encore d’aggraver

Derrière le plan européen de modernisation des réseaux électriques, une impasse technique et économique majeure se dessine. Pour Samuel Furfari, l’Europe tente de forcer un modèle énergétique incohérent, au prix d’investissements colossaux et d’une explosion future des factures.

Photo of Samuel Furfari
Samuel Furfari Go to Samuel Furfari page

7 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Samuel Furfari image
Samuel Furfari

Samuel Furfari est professeur en géopolitique de l’énergie depuis 20 ans, docteur en Sciences appliquées (ULB), ingénieur polytechnicien (ULB). Il a été durant trente-six ans haut fonctionnaire à la Direction générale de l'énergie de la Commission européenne. Auteur de 18 livres.

