Et la guerre la plus meurtrière de 2025 a eu lieu loin des regards et des émotions occidentales…

Des Soudanais déplacés réagissent après avoir passé la nuit dans la ville de Gedaref, dans l’est du Soudan, le 26 décembre 2025, après la prise de contrôle de la zone de Heglig, à l’ouest du pays, par les Forces de soutien rapide (RSF). Depuis le début du conflit en avril 2023, la guerre entre l’armée soudanaise et ce groupe paramilitaire a fait des dizaines de milliers de morts et provoqué le déplacement de près de 12 millions de personnes. (Image d'illustration)