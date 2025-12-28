POLITIQUE
Des Soudanais déplacés réagissent après avoir passé la nuit dans la ville de Gedaref, dans l’est du Soudan, le 26 décembre 2025, après la prise de contrôle de la zone de Heglig, à l’ouest du pays, par les Forces de soutien rapide (RSF). Depuis le début du conflit en avril 2023, la guerre entre l’armée soudanaise et ce groupe paramilitaire a fait des dizaines de milliers de morts et provoqué le déplacement de près de 12 millions de personnes. (Image d'illustration)

©

UN CONFLIT MAJEUR RELEGUE DANS L’OMBRE

28 décembre 2025

Et la guerre la plus meurtrière de 2025 a eu lieu loin des regards et des émotions occidentales…

Massacres, déplacements massifs, guerre de succession entre généraux : malgré l’ampleur de la tragédie, le conflit soudanais reste largement ignoré. Un angle mort médiatique et politique qui en dit long sur la manière dont certaines guerres sont hiérarchisées ou invisibilisées.

Photo of Jean-Claude Félix-Tchicaya
Jean-Claude Félix-Tchicaya Go to Jean-Claude Félix-Tchicaya page

7 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Claude Félix-Tchicaya image
Jean-Claude Félix-Tchicaya

Jean-Claude Félix-Tchicaya est praticien chercheur pour l'Institut de Prospective et Sécurité en Europe (IPSE) en géopolitique, géostratégie, sociologie et psychosociologie au sein du groupe Afrique / Europe.

