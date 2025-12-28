©
Des Soudanais déplacés réagissent après avoir passé la nuit dans la ville de Gedaref, dans l’est du Soudan, le 26 décembre 2025, après la prise de contrôle de la zone de Heglig, à l’ouest du pays, par les Forces de soutien rapide (RSF). Depuis le début du conflit en avril 2023, la guerre entre l’armée soudanaise et ce groupe paramilitaire a fait des dizaines de milliers de morts et provoqué le déplacement de près de 12 millions de personnes. (Image d'illustration)
UN CONFLIT MAJEUR RELEGUE DANS L’OMBRE
28 décembre 2025
Et la guerre la plus meurtrière de 2025 a eu lieu loin des regards et des émotions occidentales…
Massacres, déplacements massifs, guerre de succession entre généraux : malgré l’ampleur de la tragédie, le conflit soudanais reste largement ignoré. Un angle mort médiatique et politique qui en dit long sur la manière dont certaines guerres sont hiérarchisées ou invisibilisées.
7 min de lecture
Jean-Claude Félix-Tchicaya est praticien chercheur pour l'Institut de Prospective et Sécurité en Europe (IPSE) en géopolitique, géostratégie, sociologie et psychosociologie au sein du groupe Afrique / Europe.
