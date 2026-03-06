GOD BLESS AMERICA
6 mars 2026
À la Maison-Blanche, Donald Trump prie avec des pasteurs évangéliques en pleine crise avec l’Iran
Au moment où la guerre avec l’Iran domine l’agenda international, Donald Trump a participé à une séance de prière dans le Bureau ovale avec plusieurs pasteurs évangéliques. Une scène hautement symbolique qui illustre l’influence croissante des milieux religieux au cœur du pouvoir américain.
