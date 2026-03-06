POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE

GOD BLESS AMERICA

6 mars 2026

À la Maison-Blanche, Donald Trump prie avec des pasteurs évangéliques en pleine crise avec l’Iran

Au moment où la guerre avec l’Iran domine l’agenda international, Donald Trump a participé à une séance de prière dans le Bureau ovale avec plusieurs pasteurs évangéliques. Une scène hautement symbolique qui illustre l’influence croissante des milieux religieux au cœur du pouvoir américain.

Photo of Emmanuel Cahour
Emmanuel Cahour Go to Emmanuel Cahour page

2 min de lecture

0:00min
100%

Vu sur:

Le Figaro

MOTS-CLES

Donald Trump , maison blanche , bureau ovale , responsables religieux , prières , Etats-Unis , Iran , laïcité

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
Emmanuel Cahour image
Emmanuel Cahour

Populaires

1Quand les chercheurs d’Anthropic prouvent que l'utilisation de l'IA réduit l’acquisition de compétences
2Guerre en Iran : ce que le rapprochement de l’Allemagne avec Trump nous dit de l’état réel de l’Europe
3Les ravages du chemsex chez ceux qui nous gouvernent : un conseiller de Paris condamné pour détention de stupéfiants et de pédopornographie
4Un tribunal italien bloque l’expulsion d’un migrant condamné pour viol collectif
5Iran : une guerre sans justification ni objectif, vraiment ? Voilà les éléments factuels que beaucoup oublient
6Sectarisme et intimidations par le diplôme : ces universitaires qui décrédibilisent l'Université
7Rupture conventionnelle : il faudra bien un jour réformer vraiment l’assurance chômage