GOD BLESS AMERICA

6 mars 2026

À la Maison-Blanche, Donald Trump prie avec des pasteurs évangéliques en pleine crise avec l’Iran

Au moment où la guerre avec l’Iran domine l’agenda international, Donald Trump a participé à une séance de prière dans le Bureau ovale avec plusieurs pasteurs évangéliques. Une scène hautement symbolique qui illustre l’influence croissante des milieux religieux au cœur du pouvoir américain.