CREANCIERS, FANTASMES ET REALITES MACROECONOMIQUES

28 décembre 2025

La Chine prête beaucoup d’argent aux pays en voie de développement mais qui mesure combien elle en prête aussi… aux pays riches ?

La Chine est-elle vraiment en train de devenir le banquier des pays riches ? Derrière les discours anxiogènes, l’examen des chiffres et des flux financiers invite à relativiser fortement l’idée d’une prise de contrôle par la dette.

Don Diego De La Vega Go to Don Diego De La Vega page

Don Diego De La Vega

Don Diego De La Vega est universitaire, spécialiste de l'Union européenne et des questions économiques. Il écrit sous pseudonyme car il ne peut engager l’institution pour laquelle il travaille.

