CREANCIERS, FANTASMES ET REALITES MACROECONOMIQUES

28 décembre 2025

La Chine prête beaucoup d’argent aux pays en voie de développement mais qui mesure combien elle en prête aussi… aux pays riches ?

La Chine est-elle vraiment en train de devenir le banquier des pays riches ? Derrière les discours anxiogènes, l’examen des chiffres et des flux financiers invite à relativiser fortement l’idée d’une prise de contrôle par la dette.