Les moins de 30 ans représentent moins de 10 % des acheteurs
ACCES A LA PROPRIETE
29 décembre 2025
Et si le problème majeur de la génération Z et des Millenials n’était ni les salaires ni le patrimoine mais essentiellement l’immobilier
Les moins de 30 ans représentent moins de 10 % des acheteurs alors que la majorité des primo-accédants a entre 30 et 45 ans.
Marc de Basquiat est consultant, formateur, essayiste et conférencier. Fondateur de StepLine, conseil en politiques publiques, il préside le think tank AIRE créé en 1989 par Henri Guitton et intervient comme expert GenerationLibre. Il est diplômé de Centrale-Supélec, d'ESCP Europe et docteur en économie de l'université d'Aix-Marseille. Son dernier ouvrage : L'ingénieur du revenu universel, éditions de L'Observatoire.
