Un manifestant brandit une banderole sur laquelle on peut lire « Le néolibéralisme au musée » lors de la manifestation « Solidarité sans frontières plutôt que le G20 », le 8 juillet 2017 à Hambourg, dans le nord de l’Allemagne, alors que les dirigeants mondiaux se réunissent à l’occasion du sommet du G20. (Image d'illustration)

FIN D’UN GRAND RECIT IDEOLOGIQUE

28 décembre 2025

Vaincus par le réel : et voilà comment le néolibéralisme global s’est cassé les dents sur la réalité du monde pour la même raison que… le communisme

Longtemps présenté comme l’horizon indépassable des sociétés modernes, le néolibéralisme a été rattrapé par le réel. Non pas battu par une idéologie concurrente, mais mis en échec par ses propres impasses, entre universalisme abstrait, hubris morale et double discours politique.

Photo of Branko Milanovic
Branko Milanovic Go to Branko Milanovic page

Branko Milanovic image
Branko Milanovic

Branko Milanovic est chercheur de premier plan sur les questions relatives aux inégalités, notamment de revenus. Ancien économiste en chef du département de recherches économiques de la Banque mondiale, il a rejoint en juin 2014 le Graduate Center en tant que professeur présidentiel invité.

Il est également professeur au LIS Center, et l'auteur de nombreux ouvrages, parmi lesquels Global Inequality - A New Approach for the Age of Globalization et The Haves and the Have-Nots : A Brief and Idiosyncratic History of Global Inequality.

