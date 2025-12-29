ANGLES MORTS

29 décembre 2025

Le rapport Draghi, cette somme de solutions illusoires pour sauver l’Europe du déclassement

Le rapport Draghi sur les faiblesses européennes en productivité, innovation et croissance a fait couler beaucoup d'encre. Mais là où le rapport devient problématique, c’est quand il passe du constat aux solutions.