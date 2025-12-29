©
L'ancien Premier ministre italien Mario Draghi prononce un discours lors d'une session plénière du Parlement européen à Strasbourg, le 17 septembre 2024, pour présenter son plan visant à renforcer la compétitivité de l'Europe. (Image d'illustration)
ANGLES MORTS
29 décembre 2025
Le rapport Draghi, cette somme de solutions illusoires pour sauver l’Europe du déclassement
Le rapport Draghi sur les faiblesses européennes en productivité, innovation et croissance a fait couler beaucoup d'encre. Mais là où le rapport devient problématique, c’est quand il passe du constat aux solutions.
Omar Dibo est co-Fondateur de Finneko. Il est spécialiste des questions d'investissement et en analyses économiques et financières.
