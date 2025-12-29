POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
L'ancien Premier ministre italien Mario Draghi prononce un discours lors d'une session plénière du Parlement européen à Strasbourg, le 17 septembre 2024, pour présenter son plan visant à renforcer la compétitivité de l'Europe. (Image d'illustration)

©

L'ancien Premier ministre italien Mario Draghi prononce un discours lors d'une session plénière du Parlement européen à Strasbourg, le 17 septembre 2024, pour présenter son plan visant à renforcer la compétitivité de l'Europe. (Image d'illustration)

ANGLES MORTS

29 décembre 2025

Le rapport Draghi, cette somme de solutions illusoires pour sauver l’Europe du déclassement

Le rapport Draghi sur les faiblesses européennes en productivité, innovation et croissance a fait couler beaucoup d'encre. Mais là où le rapport devient problématique, c’est quand il passe du constat aux solutions.

Photo of Omar Dibo
Omar Dibo Go to Omar Dibo page

6 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Omar Dibo image
Omar Dibo

Omar Dibo est co-Fondateur de Finneko. Il est spécialiste des questions d'investissement et en analyses économiques et financières.

Populaires

1Réseaux électriques : ce fiasco que l’Europe risque encore d’aggraver
2Vaincus par le réel : et voilà comment le néolibéralisme global s’est cassé les dents sur la réalité du monde pour la même raison que… le communisme
3La Chine prête beaucoup d’argent aux pays en voie de développement mais qui mesure combien elle en prête aussi… aux pays riches ?
4Et la guerre la plus meurtrière de 2025 a eu lieu loin des regards et des émotions occidentales…
5Le prochain influenceur en chef de la présidentielle 2027 sera-t-il propulsé par des bots étrangers ? Le cas Nick Fuentes aux Etats-Unis suggère que c’est tout à fait possible
62025 ou l’année de la paradoxale résilience française
7Le rapport Draghi, cette somme de solutions illusoires pour sauver l’Europe du déclassement