Des billets de banque en renminbi sont placés sur la table d'un employé de banque, dans la province du Jiangsu, dans l'est de la Chine, le 11 août 2015.

Des billets de banque en renminbi sont placés sur la table d'un employé de banque, dans la province du Jiangsu, dans l'est de la Chine, le 11 août 2015.

OUTIL STRATEGIQUE

29 décembre 2025

L’autre grand bond en avant : le système de paiement international développé par la Chine décolle

Lancé en 2015, le CIPS, pour China International Payments System, est un système de paiement interbancaire transfrontalier, qui est souvent présenté comme une alternative à SWIFT.

Michel Ruimy et Jean-François Di Meglio

A PROPOS DES AUTEURS
Michel Ruimy image
Michel Ruimy

Michel Ruimy est professeur affilié à l’ESCP, où il enseigne les principes de l’économie monétaire et les caractéristiques fondamentales des marchés de capitaux.

Jean-François Di Meglio image
Jean-François Di Meglio

Jean-François Di Meglio est président de l'institut de recherche Asia Centre.

Ancien élève de l'École normale supérieure et de l'Université de Pékin, il enseigne par ailleurs à l'IEP Lyon, à l'Ecole Centrale Paris, à HEC ParisTech, à l'École des Mines Paris Tech et à Lille I.

