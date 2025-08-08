Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 26 juillet au 1 août

Politiqueil y a 3 heures
Sandrine Rousseau, sur le plateau de LCI, à l'occasion d'un débat télévisé, en septembre 2021.
Sandrine Rousseau, sur le plateau de LCI, à l'occasion d'un débat télévisé, en septembre 2021. © STEPHANE DE SAKUTIN / AFP
Persona non-grata

Premier barbecue géant devant la (potentielle) future maison de vacances de Sandrine Rousseau

La députée écologiste projette d’acquérir une résidence secondaire au milieu d’une zone agricole, à Dinéault, en Bretagne.

