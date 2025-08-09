Franceil y a 4 heures
Fracture rurale
Le Conseil constitutionnel français révolte les agriculteurs
En bloquant la clause phare de la loi Duplomb sur l’acétamipride, le Conseil constitutionnel ravive la colère des agriculteurs. Le reste du texte avance, mais betteraviers et producteurs dénoncent un handicap compétitif. Mobilisation écologiste massive d’un côté, risque pour la production de l’autre. Au cœur du bras de fer: normes européennes durcies, tandis que les importations moins-disantes affluent.