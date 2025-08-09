Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 26 juillet au 1 août

Franceil y a 4 heures
Agriculteur. (Image d'illustration © Reuters
Fracture rurale

Le Conseil constitutionnel français révolte les agriculteurs

En bloquant la clause phare de la loi Duplomb sur l'acétamipride, le Conseil constitutionnel ravive la colère des agriculteurs. Le reste du texte avance, mais betteraviers et producteurs dénoncent un handicap compétitif. Mobilisation écologiste massive d'un côté, risque pour la production de l'autre. Au cœur du bras de fer: normes européennes durcies, tandis que les importations moins-disantes affluent.

avec Javier Villamor
Javier Villamor

Javier Villamor est un journaliste et analyste espagnol. Basé à Bruxelles, il couvre les affaires de l'OTAN et de l'UE sur europeanconservative.com. Javier a plus de 17 ans d'expérience dans les domaines de la politique internationale, de la défense et de la sécurité. Il travaille également en tant que consultant et fournit des informations stratégiques sur les affaires mondiales et les dynamiques géopolitiques.

