POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
En 2025, l’obsession climatique de l’Union européenne, facteur de fragilisation stratégique, a commencé à se fissurer à Bruxelles comme à Strasbourg.

©

En 2025, l’obsession climatique de l’Union européenne, facteur de fragilisation stratégique, a commencé à se fissurer à Bruxelles comme à Strasbourg.

BILAN 2025

30 décembre 2025

2025, l’année du retour au réalisme énergétique : l’Union européenne face à la revanche du monde réel

L’année 2025 aura été celle d’un retour assumé au réalisme énergétique. Tout au long de cette année, Atlantico a mis en évidence que la transition énergétique idéologique de l’Union européenne se heurte de plein fouet à la réalité économique, industrielle et géopolitique. Industriels et marchés ont convergé vers une même boussole : la sécurité d’approvisionnement redevient structurante, tandis que des prix de l’énergie durablement élevés dans l’Union européenne deviennent insupportables. Ce constat a marqué l’essoufflement du Pacte vert européen.

Photo of Samuel Furfari
Samuel Furfari Go to Samuel Furfari page

5 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Pacte vert européen , réalisme énergétique , Union Européenne , décarbonation , croissance , Compétitivité

THEMATIQUES

Tribunes
A PROPOS DES AUTEURS
Samuel Furfari image
Samuel Furfari

Samuel Furfari est professeur en géopolitique de l’énergie depuis 20 ans, docteur en Sciences appliquées (ULB), ingénieur polytechnicien (ULB). Il a été durant trente-six ans haut fonctionnaire à la Direction générale de l'énergie de la Commission européenne. Auteur de 18 livres.