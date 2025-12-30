©
En 2025, l’obsession climatique de l’Union européenne, facteur de fragilisation stratégique, a commencé à se fissurer à Bruxelles comme à Strasbourg.
BILAN 2025
30 décembre 2025
2025, l’année du retour au réalisme énergétique : l’Union européenne face à la revanche du monde réel
L’année 2025 aura été celle d’un retour assumé au réalisme énergétique. Tout au long de cette année, Atlantico a mis en évidence que la transition énergétique idéologique de l’Union européenne se heurte de plein fouet à la réalité économique, industrielle et géopolitique. Industriels et marchés ont convergé vers une même boussole : la sécurité d’approvisionnement redevient structurante, tandis que des prix de l’énergie durablement élevés dans l’Union européenne deviennent insupportables. Ce constat a marqué l’essoufflement du Pacte vert européen.
Samuel Furfari est professeur en géopolitique de l’énergie depuis 20 ans, docteur en Sciences appliquées (ULB), ingénieur polytechnicien (ULB). Il a été durant trente-six ans haut fonctionnaire à la Direction générale de l'énergie de la Commission européenne. Auteur de 18 livres.
