BILAN 2025

30 décembre 2025

2025, l’année du retour au réalisme énergétique : l’Union européenne face à la revanche du monde réel

L’année 2025 aura été celle d’un retour assumé au réalisme énergétique. Tout au long de cette année, Atlantico a mis en évidence que la transition énergétique idéologique de l’Union européenne se heurte de plein fouet à la réalité économique, industrielle et géopolitique. Industriels et marchés ont convergé vers une même boussole : la sécurité d’approvisionnement redevient structurante, tandis que des prix de l’énergie durablement élevés dans l’Union européenne deviennent insupportables. Ce constat a marqué l’essoufflement du Pacte vert européen.