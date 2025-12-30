POLITIQUE
Des agents de sécurité talibans montent la garde tandis qu'une femme afghane vêtue d'une burqa marche dans la rue d'un marché du district de Baharak, dans la province du Badakhshan, le 26 février 2024. (Image d'illustration)

Des agents de sécurité talibans montent la garde tandis qu'une femme afghane vêtue d'une burqa marche dans la rue d'un marché du district de Baharak, dans la province du Badakhshan, le 26 février 2024. (Image d'illustration)

PROMOTION DE LA VERTU

30 décembre 2025

Les Talibans n’aiment pas Peaky Blinders, ce qui n’empêchera pas les Afghans de continuer la longue tradition de diffusion des cultures à travers la planète

La police des mœurs des talibans a récemment convoqué quatre jeunes hommes à Hérat, dans l'ouest de l'Afghanistan, pour un « programme de réhabilitation ». Leur délit : « imiter des acteurs » et « promouvoir une culture étrangère ».

Magnus Marsden Go to Magnus Marsden page

Magnus Marsden

Professeur d'anthropologie sociale, Université du Sussex.