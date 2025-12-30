©
Des agents de sécurité talibans montent la garde tandis qu'une femme afghane vêtue d'une burqa marche dans la rue d'un marché du district de Baharak, dans la province du Badakhshan, le 26 février 2024. (Image d'illustration)
PROMOTION DE LA VERTU
30 décembre 2025
Les Talibans n’aiment pas Peaky Blinders, ce qui n’empêchera pas les Afghans de continuer la longue tradition de diffusion des cultures à travers la planète
La police des mœurs des talibans a récemment convoqué quatre jeunes hommes à Hérat, dans l'ouest de l'Afghanistan, pour un « programme de réhabilitation ». Leur délit : « imiter des acteurs » et « promouvoir une culture étrangère ».
