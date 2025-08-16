Alaska

Sommet sur l’Ukraine : Donald Trump, l’homme fort qui ne l’était pas

Sommet transformé en show: flatté par Poutine, Trump avalise un récit commode et déroule le tapis rouge sans obtenir de contrepartie. Pas de cessez-le-feu ni de cadre d’accord, la Russie maintient ses objectifs pendant que les symboles s’accumulent, de Lavrov en tee-shirt CCCP aux sourires protocolaires. L’Amérique de Trump dit vouloir la paix mais recule devant l’affrontement, renvoyant la pression sur Européens et Ukrainiens. Face au risque de désengagement, l’Europe doit sortir des mots et offrir des garanties de sécurité concrètes à Kiev.