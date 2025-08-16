Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 9 au 15 août

Un montage des portraits de Donald Trump et de Vladimir Poutine, image d'illustration.
Un montage des portraits de Donald Trump et de Vladimir Poutine, image d'illustration. © SAUL LOEB / AFP
Sommet sur l’Ukraine : Donald Trump, l’homme fort qui ne l’était pas

Sommet transformé en show: flatté par Poutine, Trump avalise un récit commode et déroule le tapis rouge sans obtenir de contrepartie. Pas de cessez-le-feu ni de cadre d’accord, la Russie maintient ses objectifs pendant que les symboles s’accumulent, de Lavrov en tee-shirt CCCP aux sourires protocolaires. L’Amérique de Trump dit vouloir la paix mais recule devant l’affrontement, renvoyant la pression sur Européens et Ukrainiens. Face au risque de désengagement, l’Europe doit sortir des mots et offrir des garanties de sécurité concrètes à Kiev.

avec Stéphane AudrandetPierre Mareczko
author imageStéphane Audrand

Stéphane Audrand est consultant en risques internationaux (armements, nucléaire, agriculture), historien, officier de réserve.

author imagePierre Mareczko

Pierre Mareczko est un ancien journaliste français basé à Kiev.

