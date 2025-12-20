LASSITUDE

20 décembre 2025

Le soutien des Russes à la guerre en Ukraine est-il en train de sévèrement se fissurer ?

Après des années de guerre, la lassitude gagne en profondeur la société russe. Les données disponibles montrent un basculement durable de l’opinion, désormais majoritairement favorable à l’arrêt des combats, malgré la pression exercée par le Kremlin.