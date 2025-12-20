"Voici", "Public" et "Closer".
REVUE DE PRESSE PEOPLE
20 décembre 2025
Caroline de Monaco hérite des bijoux de Karl Lagerfeld, Stéphanie ne veut pas partir en retraite; Estelle Lefébure se recouple, Madonna & Guy Ritchie se revoient, Marc Lavoine fuit Béatrice Dalle; Les sœurs Kardashian font une suçouze, Britney Spears sort en free-miche; Ed Sheeran se body-builde
À l’approche de Noël, la presse people aligne les guirlandes mais laisse affleurer les fissures. Derrière les sourires de façade et les romances de saison, les Unes racontent surtout des corps éprouvés, des familles fracturées et des héritages empoisonnés. Une fin d’année où la fête se montre, mais où la fragilité s’impose.
13 min de lecture
MOTS-CLESRevue de presse people , Britney Spears , Becks , La famille Kardashian , Katy Perry , Justin Trudeau , Ben Affleck , Jennifer Garner , Neymar , Dakota Johnson , Lily Allen , Anouchka Delon , Bianca Censori , Kate et William , Meghan et Harry , Adriana Karembeu , Estelle Lefébure , Angelina Jolie , Charlotte Gainsbourg , Jane Birkin , Madonna , Jennifer Lopez , Vincent Cerruti
THEMATIQUESPeople
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
Populaires
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.