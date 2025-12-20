POLITIQUE
"Voici", "Public" et "Closer".

REVUE DE PRESSE PEOPLE

20 décembre 2025

Caroline de Monaco hérite des bijoux de Karl Lagerfeld, Stéphanie ne veut pas partir en retraite; Estelle Lefébure se recouple, Madonna & Guy Ritchie se revoient, Marc Lavoine fuit Béatrice Dalle; Les sœurs Kardashian font une suçouze, Britney Spears sort en free-miche; Ed Sheeran se body-builde

À l’approche de Noël, la presse people aligne les guirlandes mais laisse affleurer les fissures. Derrière les sourires de façade et les romances de saison, les Unes racontent surtout des corps éprouvés, des familles fracturées et des héritages empoisonnés. Une fin d’année où la fête se montre, mais où la fragilité s’impose.

Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.

