Une affiche représentant des lingots d'or est visible sur la vitrine d'un négociant en or à Madrid, le 30 janvier 2026.
ATLANTICO BUSINESS

11 mars 2026

Pourquoi l’or n’est pas toujours une valeur refuge par temps de crise

Cette situation qui est reprise en boucle par tous les médias peut sembler paradoxale. Alors que le pétrole et le gaz qui sont les marqueurs de crise, et annoncent fortement une impression de crise, l’or baisse alors qu’il a toujours été considéré comme la valeur refuge par excellence.

Or , métaux précieux , valeur refuge , crise économique , marchés , dollar

Business
A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Marc Sylvestre image
Jean-Marc Sylvestre

Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.

Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.