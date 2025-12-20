©
Un tracteur projette de la paille devant la cité administrative d’Alençon, dans le nord de la France, le 19 décembre 2025, pour protester contre l’accord UE-Mercosur et la gestion par le gouvernement français de l’épidémie de dermatose nodulaire contagieuse (DNC). La signature de l’accord commercial a été repoussée à janvier le 18 décembre 2025, après une démonstration de force des agriculteurs contre le pacte, organisée en marge d’un sommet des dirigeants à Bruxelles.
Mercosur : le libre-échange, oui à condition que le consommateur prenne ses responsabilités
Si la mondialisation est affaiblie, le libre-échange est incontournable parce qu'il est créateur de richesse. Mais il ne sera supportable que s'il est régulé et si le consommateur assume sa responsabilité. Il est discret le consommateur, les associations de consommateurs aussi.
Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.
Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.
