Un soldat ukrainien tenant une position dans le Donetsk : "Bon je fais de mon mieux mais il faudrait songer à allonger un peu la thune..."

©

Un soldat ukrainien tenant une position dans le Donetsk : "Bon je fais de mon mieux mais il faudrait songer à allonger un peu la thune..."

POGNON DE SOURDINGUES

20 décembre 2025

Un rapport révèle qu’une défaite militaire de l’Ukraine pourrait coûter deux fois plus à l’UE que l’aide qu’elle lui consacre

Au-delà de la morale et de l’inanité stratégique, le « munichisme » a un prix. Une défaite de l’Ukraine entraînerait des dépenses supplémentaires pour l’UE évaluées à 1 600 milliards d’euros par un cabinet d’analyse des risques.

Hugues Serraf

Hugues Serraf

Hugues Serraf est écrivain et journaliste. Son dernier roman : La vie, au fond, Intervalles, 2022

 

