POGNON DE SOURDINGUES

20 décembre 2025

Un rapport révèle qu’une défaite militaire de l’Ukraine pourrait coûter deux fois plus à l’UE que l’aide qu’elle lui consacre

Au-delà de la morale et de l’inanité stratégique, le « munichisme » a un prix. Une défaite de l’Ukraine entraînerait des dépenses supplémentaires pour l’UE évaluées à 1 600 milliards d’euros par un cabinet d’analyse des risques.