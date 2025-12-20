POLITIQUE
Vladimir Poutine. (Image d'illustration)

©

Vladimir Poutine. (Image d'illustration)

LA GUERRE EN HERITAGE

20 décembre 2025

Discrète inflexion à Moscou : les signaux faibles envoyés par Vladimir Poutine dans son adresse annuelle à la presse

Le 19 décembre, Vladimir Poutine a déroulé son exercice rituel de maîtrise totale, entre bilan guerrier, mise en scène de la résilience et procès de l’Europe. Derrière les proclamations de « succès » militaires et l’intransigeance sur les territoires annexés, le Kremlin cherche surtout à tenir dans la durée, à banaliser la confrontation et à renvoyer la responsabilité de l’escalade sur l’Occident. En filigrane, une fatigue intérieure affleure, et l’ombre d’un « deal » à l’américaine plane, sans pour autant lever les lignes rouges russes.

Photo of Viatcheslav Avioutskii
Photo of Florent Parmentier
Viatcheslav Avioutskii et Florent Parmentier

15 min de lecture

0:00min
MOTS-CLES

géopolitique , Kremlin , Russie , Donald Trump , États-Unis , L'Ukraine , conflits armés , deal

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
Viatcheslav Avioutskii image
Viatcheslav Avioutskii

Viatcheslav Avioutskii est spécialiste des relations internationales et de la stratégie des affaires internationales.

Florent Parmentier image
Florent Parmentier

Florent Parmentier est enseignant à Sciences Po et chercheur associé au Centre de géopolitique de HEC. Il a récemment publié La Moldavie à la croisée des mondes (avec Josette Durrieu) ainsi que Les chemins de l’Etat de droit, la voie étroite des pays entre Europe et Russie. Il est le créateur avec Cyrille Bret du blog Eurasia Prospective

Pour le suivre sur Twitter : @FlorentParmenti

 

