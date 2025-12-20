©
Vladimir Poutine. (Image d'illustration)
LA GUERRE EN HERITAGE
20 décembre 2025
Discrète inflexion à Moscou : les signaux faibles envoyés par Vladimir Poutine dans son adresse annuelle à la presse
Le 19 décembre, Vladimir Poutine a déroulé son exercice rituel de maîtrise totale, entre bilan guerrier, mise en scène de la résilience et procès de l’Europe. Derrière les proclamations de « succès » militaires et l’intransigeance sur les territoires annexés, le Kremlin cherche surtout à tenir dans la durée, à banaliser la confrontation et à renvoyer la responsabilité de l’escalade sur l’Occident. En filigrane, une fatigue intérieure affleure, et l’ombre d’un « deal » à l’américaine plane, sans pour autant lever les lignes rouges russes.
15 min de lecture
MOTS-CLESgéopolitique , Kremlin , Russie , Donald Trump , États-Unis , L'Ukraine , conflits armés , deal
THEMATIQUESGéopolitique
Viatcheslav Avioutskii est spécialiste des relations internationales et de la stratégie des affaires internationales.
Florent Parmentier est enseignant à Sciences Po et chercheur associé au Centre de géopolitique de HEC. Il a récemment publié La Moldavie à la croisée des mondes (avec Josette Durrieu) ainsi que Les chemins de l’Etat de droit, la voie étroite des pays entre Europe et Russie. Il est le créateur avec Cyrille Bret du blog Eurasia Prospective.
Pour le suivre sur Twitter : @FlorentParmenti
