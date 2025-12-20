POLITIQUE
Vue du siège de Radio France à Paris, le 8 juillet 2025. (Image d'illustration)

©

DE LEUR PROPRE AVEU

20 décembre 2025

Et si le vrai défaut de pluralisme du service public de l’audiovisuel n’était pas là où on le voit… et finalement beaucoup plus gênant que quelques obsessions politiques

Le baromètre du pluralisme de Radio France révèle un angle mort massif du débat public : les acteurs économiques et entrepreneurs y sont quasi absents. Derrière la question du pluralisme politique, se dessine un déséquilibre plus profond, sociologique, qui éloigne médias et décisions publiques des réalités productives du pays.

3 min de lecture

Paul Cébille

Paul Cébille est membre de l'Observatoire de l’opinion et rédacteur en chef de la revue Hexagone - La France en chiffres. Il est spécialisé dans l’opinion publique et dans le fonctionnement de la démocratie directe.

