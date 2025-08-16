Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
mail icon
reserche
mail icon
facebook logox logolinkedin logoflux logo
best of png

BEST OF

Best-Of du 9 au 15 août

Peopleil y a 9 heures
Voici, Closer et Public.
Voici, Closer et Public.
Revue de Presse People

Emmanuel Macron débourre son paddle, Elizabeth Borne se déride en kayak, Nicolas Sarkozy se défoule dans les alpages; Cristiano Ronaldo mega caratise Giorgina, Laeticia Hallyday paillétise Jade et Joy; Kylie Jenner & Timothée Chalamet font été à part

De Brégançon à Saint-Tropez, l’été des puissants se met en scène: Macron super-beau-papi studieux, Sarkozy sherpa chic, Darmanin discret, Borne hilare. Côté bling, Georgina et CR7 officialisent un rocher à plusieurs millions, Laeticia Hallyday arrose de paillettes, les Beckham maîtrisent l’image, les Sussex huilent leur vitrine Netflix et Camilla s’offre une croisière polémique. La réalité s’invite pourtant: inquiétude pour Kate à Wimbledon, opération pour JCVD, tensions judiciaires autour d’Eva Longoria et de Paga, avant la note apaisée signée Line Renaud.

avec Kimberley Bort
author imageKimberley Bort

Kimberley Bort est analyste indépendante et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée. Elle développe Mobstars Stories, une plateforme de vulgarisation sur les réseaux sociaux qui propose des clés de compréhension sur la criminalité organisée à travers explications, récits, entretiens et autres formats pédagogiques. Journaliste pour Atlantico, en parallèle elle écrit également pour CrimOrg.com aux côtés du criminologue Stéphane Quéré, où elle décrypte les logiques criminelles contemporaines. Passionnée et engagée, elle est l’autrice d’un ouvrage à paraître sur les liens entre réseaux sociaux, pop culture et criminalité organisée. Elle partage sa vie entre la France et la Sicile, portée par une passion pour ces zones grises où s'entrelacent culture, criminalité et représentations.

Voir la bio »

Emmanuel Macron débourre son paddle, Elizabeth Borne se déride en kayak, Nicolas Sarkozy se défoule dans les alpages; Cristiano Ronaldo mega caratise Giorgina, Laeticia Hallyday paillétise Jade et Joy; Kylie Jenner & Timothée Chalamet font été à part

Le sujet vous intéresse ?

Mots-Clés