Revue de Presse People
Emmanuel Macron débourre son paddle, Elizabeth Borne se déride en kayak, Nicolas Sarkozy se défoule dans les alpages; Cristiano Ronaldo mega caratise Giorgina, Laeticia Hallyday paillétise Jade et Joy; Kylie Jenner & Timothée Chalamet font été à part
De Brégançon à Saint-Tropez, l’été des puissants se met en scène: Macron super-beau-papi studieux, Sarkozy sherpa chic, Darmanin discret, Borne hilare. Côté bling, Georgina et CR7 officialisent un rocher à plusieurs millions, Laeticia Hallyday arrose de paillettes, les Beckham maîtrisent l’image, les Sussex huilent leur vitrine Netflix et Camilla s’offre une croisière polémique. La réalité s’invite pourtant: inquiétude pour Kate à Wimbledon, opération pour JCVD, tensions judiciaires autour d’Eva Longoria et de Paga, avant la note apaisée signée Line Renaud.