Poste de transformation électrique (illustration)

Poste de transformation électrique (illustration)

7 janvier 2026

Des centaines de milliers d’Allemands plongés dans le noir et le froid par l’ultra-gauche… dans une curieuse indifférence générale

Une panne géante qui a plongé une partie de Berlin dans le noir n’était pas un simple incident technique, mais l’illustration d’une stratégie assumée de sabotage des infrastructures critiques. Revendiquée par un collectif d’ultra-gauche actif depuis plus d’une décennie, l’attaque met en lumière une radicalisation d’une frange militante qui ne cherche plus la visibilité médiatique, mais l’impact économique et social direct.

Olivier Vial est Directeur du CERU, le laboratoire d’idées universitaire en charge du programme de recherche sur les radicalités. Ses différentes publications sont visibles en suivant ce lien

