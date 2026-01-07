SABOTAGE

7 janvier 2026

Des centaines de milliers d’Allemands plongés dans le noir et le froid par l’ultra-gauche… dans une curieuse indifférence générale

Une panne géante qui a plongé une partie de Berlin dans le noir n’était pas un simple incident technique, mais l’illustration d’une stratégie assumée de sabotage des infrastructures critiques. Revendiquée par un collectif d’ultra-gauche actif depuis plus d’une décennie, l’attaque met en lumière une radicalisation d’une frange militante qui ne cherche plus la visibilité médiatique, mais l’impact économique et social direct.