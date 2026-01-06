POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Deux résidents jouent aux échecs dans un centre d'activités pour seniors à Dragor au Danemark.

©

Deux résidents jouent aux échecs dans un centre d'activités pour seniors à Dragor au Danemark.

SECRET DE LA LONGEVITE

6 janvier 2026

Les gens qui vieillissent le mieux partagent tous un même trait de caractère

Une vaste étude menée sur 25 ans par l’Université Northwestern s’est penchée sur le cas des « super-séniors », ces individus dont le cerveau vieillit beaucoup plus lentement que la moyenne. Sociabilité, ténacité, engagement dans la vie : au-delà des facteurs biologiques, ces chercheurs mettent en lumière le rôle central du rapport aux autres et au monde dans le vieillissement cognitif.

Photo of Christophe de Jaeger
Christophe de Jaeger Go to Christophe de Jaeger page

5 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

longévité , cerveau , santé , sociabilité , atouts , bienfaits , séniors , grand âge , vieillir , secrets

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
Christophe de Jaeger image
Christophe de Jaeger

Le docteur Christophe de Jaeger est chargé d’enseignement à la faculté de médecine de Paris, directeur de l’Institut de médecine et physiologie de la longévité (Paris), directeur de la Chaire de la longévité (John Naisbitt University – Belgrade), et président de la Société Française de Médecine et Physiologie de la Longévité.

Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, notamment de "Bien vieillir sans médicaments" aux éditions du Cherche Midi, "Nous ne sommes plus faits pour vieillir"  chez Grasset, et "Longue vie", aux éditions Telemaque

Populaires

1Du Venezuela au Groenland : et si la vraie logique de la politique de Trump à l’international échappait largement aux Européens…
2Droit vs rapport de force au Venezuela… et en Iran : voilà pourquoi le débat sur Trump passe largement à côté de la réalité du XXIe siècle
3Iran : ces discrets “coups de pouce” que préparent les Américains pour accélérer la chute du régime des mollahs
4 Les gens qui vieillissent le mieux partagent tous un même trait de caractère
5Ces voix en Russie qui n’hésitent plus à mettre ouvertement en cause l’échec de Poutine dans sa stratégie de superpuissance du Sud global
6La Bourse est euphorique (ou presque), mais l’économie réelle reste sur le banc de touche, notamment en Europe et surtout en France
72026, France de Macron : l’insécurité, en avalanche