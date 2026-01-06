©
Deux résidents jouent aux échecs dans un centre d'activités pour seniors à Dragor au Danemark.
SECRET DE LA LONGEVITE
6 janvier 2026
Les gens qui vieillissent le mieux partagent tous un même trait de caractère
Une vaste étude menée sur 25 ans par l’Université Northwestern s’est penchée sur le cas des « super-séniors », ces individus dont le cerveau vieillit beaucoup plus lentement que la moyenne. Sociabilité, ténacité, engagement dans la vie : au-delà des facteurs biologiques, ces chercheurs mettent en lumière le rôle central du rapport aux autres et au monde dans le vieillissement cognitif.
Le docteur Christophe de Jaeger est chargé d’enseignement à la faculté de médecine de Paris, directeur de l’Institut de médecine et physiologie de la longévité (Paris), directeur de la Chaire de la longévité (John Naisbitt University – Belgrade), et président de la Société Française de Médecine et Physiologie de la Longévité.
Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, notamment de "Bien vieillir sans médicaments" aux éditions du Cherche Midi, "Nous ne sommes plus faits pour vieillir" chez Grasset, et "Longue vie", aux éditions Telemaque
