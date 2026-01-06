©
Donald Trump s'adresse aux médias lors d'une conférence de presse à Mar-a-Lago, le 3 janvier 2026, à Palm Beach, en Floride, après la capture de Nicolas Maduro.
6 janvier 2026
Du Venezuela au Groenland : et si la vraie logique de la politique de Trump à l’international échappait largement aux Européens…
Du Venezuela au Groenland, en passant par l’Iran et l’Europe, la politique étrangère américaine sous Donald Trump semble déroutante, brutale, parfois incohérente aux yeux des Européens. Pourtant, derrière les provocations et les coups de force, se dessine une stratégie lisible : recentrage sur la puissance, contrôle des ressources et des espaces critiques, hiérarchisation assumée des alliances selon l’utilité et l’alignement idéologique.
Général François Chauvancy, président de l'Association Nationale des Officiers de Carrière en Retraite (ANOCR) également consultant en géopolitique. Il est aussi l'auteur de « Blocus du Qatar : l’offensive manquée. Guerre de l’information, jeux d’influence, affrontement économique ».
Stéphane Audrand est consultant en risques internationaux (armements, nucléaire, agriculture), historien, officier de réserve.
