Donald Trump s'adresse aux médias lors d'une conférence de presse à Mar-a-Lago, le 3 janvier 2026, à Palm Beach, en Floride, après la capture de Nicolas Maduro.

Donald Trump s'adresse aux médias lors d'une conférence de presse à Mar-a-Lago, le 3 janvier 2026, à Palm Beach, en Floride, après la capture de Nicolas Maduro.

QU’ON LA PARTAGE OU NON

6 janvier 2026

Du Venezuela au Groenland : et si la vraie logique de la politique de Trump à l’international échappait largement aux Européens…

Du Venezuela au Groenland, en passant par l’Iran et l’Europe, la politique étrangère américaine sous Donald Trump semble déroutante, brutale, parfois incohérente aux yeux des Européens. Pourtant, derrière les provocations et les coups de force, se dessine une stratégie lisible : recentrage sur la puissance, contrôle des ressources et des espaces critiques, hiérarchisation assumée des alliances selon l’utilité et l’alignement idéologique.

12 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
François Chauvancy image
François Chauvancy

Général François Chauvancy, président de l'Association Nationale des Officiers de Carrière en Retraite (ANOCR) également consultant en géopolitique. Il est aussi l'auteur de « Blocus du Qatar : l’offensive manquée. Guerre de l’information, jeux d’influence, affrontement économique ».

Stéphane Audrand image
Stéphane Audrand

Stéphane Audrand est consultant en risques internationaux (armements, nucléaire, agriculture), historien, officier de réserve.