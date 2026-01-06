QU’ON LA PARTAGE OU NON

6 janvier 2026

Du Venezuela au Groenland : et si la vraie logique de la politique de Trump à l’international échappait largement aux Européens…

Du Venezuela au Groenland, en passant par l’Iran et l’Europe, la politique étrangère américaine sous Donald Trump semble déroutante, brutale, parfois incohérente aux yeux des Européens. Pourtant, derrière les provocations et les coups de force, se dessine une stratégie lisible : recentrage sur la puissance, contrôle des ressources et des espaces critiques, hiérarchisation assumée des alliances selon l’utilité et l’alignement idéologique.