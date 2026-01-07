REVERS CHINOIS

L’opération Maduro, une gifle cinglante pour le système de défense chinois dans lequel le Venezuela avait lourdement investi

La capture éclair de Nicolás Maduro par les forces américaines a agi comme un électrochoc bien au-delà de Caracas. En quelques heures, une opération menée sans affrontement majeur a mis à nu les failles d’un dispositif militaire vénézuélien présenté depuis des années comme l’un des plus sophistiqués d’Amérique latine, largement équipé de technologies russes et chinoises. Au cœur de la séquence, l’échec supposé des systèmes de défense aérienne fournis par Pékin pose une question stratégique majeure : au-delà du sort du régime chaviste, l’opération américaine constitue-t-elle un avertissement direct adressé à la Chine sur la crédibilité réelle de ses équipements militaires et sur la capacité des États-Unis à frapper au cœur des zones d’influence adverses ?