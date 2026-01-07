POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Xi Jinping. (Image d'illustration)

©

Xi Jinping. (Image d'illustration)

REVERS CHINOIS

7 janvier 2026

L’opération Maduro, une gifle cinglante pour le système de défense chinois dans lequel le Venezuela avait lourdement investi

La capture éclair de Nicolás Maduro par les forces américaines a agi comme un électrochoc bien au-delà de Caracas. En quelques heures, une opération menée sans affrontement majeur a mis à nu les failles d’un dispositif militaire vénézuélien présenté depuis des années comme l’un des plus sophistiqués d’Amérique latine, largement équipé de technologies russes et chinoises. Au cœur de la séquence, l’échec supposé des systèmes de défense aérienne fournis par Pékin pose une question stratégique majeure : au-delà du sort du régime chaviste, l’opération américaine constitue-t-elle un avertissement direct adressé à la Chine sur la crédibilité réelle de ses équipements militaires et sur la capacité des États-Unis à frapper au cœur des zones d’influence adverses ?

Photo of Jérôme Pellistrandi
Photo of Jean-François Di Meglio
Jérôme Pellistrandi Go to Jérôme Pellistrandi page et Jean-François Di Meglio Go to Jean-François Di Meglio page

8 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Jérôme Pellistrandi image
Jérôme Pellistrandi

Le Général Jérôme Pellistrandi est Rédacteur en chef de la Revue Défense nationale.

Jean-François Di Meglio image
Jean-François Di Meglio

Jean-François Di Meglio est président de l'institut de recherche Asia Centre.

Ancien élève de l'École normale supérieure et de l'Université de Pékin, il enseigne par ailleurs à l'IEP Lyon, à l'Ecole Centrale Paris, à HEC ParisTech, à l'École des Mines Paris Tech et à Lille I.

Populaires

1Du Venezuela au Groenland : et si la vraie logique de la politique de Trump à l’international échappait largement aux Européens…
2 Les gens qui vieillissent le mieux partagent tous un même trait de caractère
3Ces voix en Russie qui n’hésitent plus à mettre ouvertement en cause l’échec de Poutine dans sa stratégie de superpuissance du Sud global
4Budget : ces illusions de croissance dans lesquelles se bercent les gouvernements français depuis des années en construisant leurs trajectoires budgétaires
5Et si Trump avait compris l’élément clé pour ne pas reproduire l’échec des néo conservateurs en Irak
6C’est l’hiver et il neige : la France sous le choc
7L’ambition première des Américains n’est pas de préempter le pétrole, mais de renforcer la circulation des pétrodollars - explications