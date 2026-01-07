POLITIQUE
RUPTURE STRATEGIQUE

7 janvier 2026

Et si Trump avait compris l’élément clé pour ne pas reproduire l’échec des néo conservateurs en Irak

Les frappes américaines contre les installations nucléaires iraniennes et l’opération spectaculaire ayant conduit à l’arrestation de Nicolás Maduro à Caracas marquent-elles une rupture profonde dans la manière dont Washington conçoit l’usage de la force ? À rebours des guerres longues et coûteuses d’Irak ou d’Afghanistan, l’administration Trump semble privilégier des interventions rapides, ciblées et politiquement rentables, assumant un recours décomplexé à la coercition militaire sans projet de reconstruction ni référence explicite à l’ordre international issu de 1945. Derrière l’efficacité apparente de ces opérations « chirurgicales » se dessinent pourtant des interrogations majeures sur l’avenir du multilatéralisme, la stabilité des États fragilisés et le retour possible à un monde régi avant tout par le rapport de force brut.

Photo of Stéphane Audrand
Photo of Yohan Briant
Stéphane Audrand Go to Stéphane Audrand page et Yohan Briant Go to Yohan Briant page

12 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Stéphane Audrand image
Stéphane Audrand

Stéphane Audrand est consultant en risques internationaux (armements, nucléaire, agriculture), historien, officier de réserve.

Yohan Briant image
Yohan Briant

Directeur Général de l'Institut d'études de géopolitique appliquée (IEGA) - Enseignant à l'Institut Catholique de Paris - Chercheur Chine contemporaine et nationalisme

