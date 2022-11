Coupe du monde de football 2022 au Qatar

Chantiers de la Coupe du Monde

La face ensanglantée du Qatar. Bilan non-exhaustif : 6500 morts. Appel au boycott par l’équipe de France de la Coupe du Monde 2022

La Coupe du Monde de football en 2022 sera organisée au Qatar. Le journal The Guardian a révélé que plus de 6.500 travailleurs migrants seraient décédés sur les chantiers lors de la construction de sept nouveaux stades, de routes, d'hôtels et d'un aéroport.