Best-Of du 9 au 15 août

Sociétéil y a 2 heures
Le streameur Jean Pormanove est mort le 18 août.
Le streameur Jean Pormanove est mort le 18 août. © DR / Capture d'écran Instagram
Mort en direct

Mort en streaming : la France, orange sadique

Jean Pormanove est mort en direct après des heures et des heures de maltraitance sur un stream diffusé par le réseau Kick

avec Eric DeschavanneetPascal Neveu
author imageEric Deschavanne

Eric Deschavanne est professeur de philosophie.

A 48 ans, il anime depuis quinze ans à la Sorbonne, avec Pierre-Henri Tavoillot, le Collège de philosophie. Il a été, après un passage comme chargé de mission auprès du Ministre de l’Education nationale Luc Ferry, l’un des rapporteurs de la Commission présidé par Claude Thélot qui organisa le grand débat national sur l’avenir de l’Ecole en 2003-2004.

Il est actuellement membre du Conseil d’analyse de la société et chargé de cours à l’université Paris IV et a récemment publié Le deuxième
humanisme – Introduction à la pensée de Luc Ferry (Germina, 2010). Il est également l’auteur, avec Pierre-Henri Tavoillot, de Philosophie des âges de la vie (Grasset, 2007).

author imagePascal Neveu

Pascal Neveu est directeur de l'Institut Français de la Psychanalyse Active (IFPA) et secrétaire général du Conseil Supérieur de la Psychanalyse Active (CSDPA). Il est responsable national de la cellule de soutien psychologique au sein de l’Œuvre des Pupilles Orphelins des Sapeurs-Pompiers de France (ODP).

Mort en streaming : la France, orange sadique

